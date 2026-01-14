Газета
«Совкомбанк лизинг» проведет сбор заявок на годовые облигации 15 января

Ведомости

«Совкомбанк лизинг» 15 января с 10:00 до 15:00 мск организует сбор заявок на выпуск облигаций серии БО-П15. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации. 

В роли андеррайтера выступит Совкомбанк. Информация об объеме займа пока не разглашается. Облигации будут приносить квартальные купонные выплаты.

На данный момент в обращении находятся 13 выпусков биржевых облигаций «Совкомбанк лизинг» на общую сумму 43,09 млрд руб.

