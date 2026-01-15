«Совкомбанк лизинг» установил ставку купонов годовых облигаций на уровне 15%
«Совкомбанк лизинг» установил ставку квартальных купонов годовых облигаций серии БО-П15 в размере 15% годовых.
Сбор заявок на выпуск состоялся 15 января с 10:00 до 15:00 мск. Андеррайтером выступил Совкомбанк. Техническое размещение запланировано на 20 января. Объем займа не раскрывается. Облигации будут приносить квартальные купонные выплаты.
Сейчас в обращении находится 13 выпусков биржевых облигаций компании на 43,09 млрд руб.