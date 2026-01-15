Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

«Совкомбанк лизинг» установил ставку купонов годовых облигаций на уровне 15%

Ведомости

«Совкомбанк лизинг» установил ставку квартальных купонов годовых облигаций серии БО-П15 в размере 15% годовых.

Сбор заявок на выпуск состоялся 15 января с 10:00 до 15:00 мск. Андеррайтером выступил Совкомбанк. Техническое размещение запланировано на 20 января. Объем займа не раскрывается. Облигации будут приносить квартальные купонные выплаты.

Сейчас в обращении находится 13 выпусков биржевых облигаций компании на 43,09 млрд руб.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь