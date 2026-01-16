Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций производителя «Фрутоняни»

24 декабря 2025 г. Национальное рейтинговое агентство (НРА) присвоило «Прогрессу» кредитный рейтинг уровне AA(ru) со стабильным прогнозом. Присвоение кредитного рейтинга агентство связало с сильными рыночными позициями компании, умеренно высокими барьерами входа в отрасль и эффективностью логистических цепочек, широкой диверсификацией по рынкам сбыта и низкой долговой нагрузкой.