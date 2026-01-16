Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций производителя «Фрутоняни»
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций производителя детского питания «Прогресс» (бренд «Фрутоняня») серии 001Р объемом 15 млрд руб. или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Программе присвоен регистрационный номер 4-63520-J -001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до пяти лет.
24 декабря 2025 г. Национальное рейтинговое агентство (НРА) присвоило «Прогрессу» кредитный рейтинг уровне AA(ru) со стабильным прогнозом. Присвоение кредитного рейтинга агентство связало с сильными рыночными позициями компании, умеренно высокими барьерами входа в отрасль и эффективностью логистических цепочек, широкой диверсификацией по рынкам сбыта и низкой долговой нагрузкой.
«Прогресс» выпускает более 250 продуктов под брендом «Фрутоняня» для детей раннего возраста. Завод компании расположен в Липецке.