На Мосбирже можно будет торговать паями фонда «Ак Барс» с 17 января
С 17 января 2026 г. на Московской бирже станут доступны торги паями фонда «Ак Барс – Денежный рынок» (MONY) под управлением УК «Ак Барс капитал».
В декабре 2025 г. MONY был допущен к торгам на утренней и вечерней торговых сессиях рынка акций. Теперь MONY будет доступен во всех торговых сессиях фондового рынка площадки. Общее количество таких биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) с 17 января составит 21.
Мосбиржа запустила торги в выходные на фондовом рынке 1 марта 2025 г. и постоянно расширяет список доступных инструментов. С 17 января общее количество акций и паев биржевых фондов на торгах в выходные дни достигнет 279.
Инвесторы активно совершают операции на рынке акций площадки в выходные дни. В прошлом году в выходные на бирже торговали 1,6 млн человек. Общий объем торгов достиг 623,7 млрд руб.