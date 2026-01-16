На Мосбирже можно будет торговать паями фонда «Ак Барс» с 17 января

В декабре 2025 г. MONY был допущен к торгам на утренней и вечерней торговых сессиях рынка акций. Теперь MONY будет доступен во всех торговых сессиях фондового рынка площадки. Общее количество таких биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) с 17 января составит 21.