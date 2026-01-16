«Русгидро» соберет заявки на флоатер объемом от 20 млрд рублей 22 января

«Русгидро» соберет заявки на выпуск облигаций со сроком обращения 2,2 года (810 дней) серии БО-002Р-11 объемом от 20 млрд руб. Сбор заявок пройдет 22 января с 11:00 до 15:00 мск. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.