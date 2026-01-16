Газета
Главная / Инвестиции /

«Русгидро» соберет заявки на флоатер объемом от 20 млрд рублей 22 января

Ведомости

«Русгидро» соберет заявки на выпуск облигаций со сроком обращения 2,2 года (810 дней) серии БО-002Р-11 объемом от 20 млрд руб. Сбор заявок пройдет 22 января с 11:00 до 15:00 мск. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Купоны ежемесячные и переменные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Центробанка + спред. Ориентир спреда составит не более 175 б. п. Организаторами выступят Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг», Sber CIB, Газпромбанк. Последний также будет агентом.

13 января «Русгидро» выплатило купонный доход по облигациям серии БО-002Р-08. Общая сумма выплат составила 381 млн руб. Купонный доход на облигацию – 12,70 руб.

В октябре 2025 г. компания разместила биржевые облигации на 30 млрд руб. Бумаги включены во второй уровень листинга Московской биржи.

