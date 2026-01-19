Мосбиржа провела дискретный аукцион для обыкновенных акций SFI

Мосбиржа провела дискретный аукцион для обыкновенных акций SFIАкции компании выросли на более 30%
Московская биржа провела дискретный аукцион для обыкновенных акций SFI (ПАО «ЭсЭфАй»). Это следует из сообщения площадки.
На 17:46 мск акции компании на закрытии составили 1131,4 руб. за штуку (+33,6% относительно закрытия прошлого дня).
«Произошло повышение на 20% и более в течение пяти минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (845,2 руб.)», – говорится в сообщении. Дискретный аукцион проводился в режиме основных торгов T+ с 17:47 по 18:17 мск.
Мосбиржа проводит дискретные аукционы в случае сильной волатильности по отдельным акциям для стабилизации рынка. Площадка задействует механизм при снижении или повышении акций на 20%.
19 января холдинг SFI сообщил о проведении заседания совета директоров 16 января. На повестке заседания были вопросы определения позиции по вопросам голосования на общих собраниях акционеров дочерних, подконтрольных обществ и других хозяйственных обществ и о согласии «на совершение или последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». О какой именно сделке может идти речь, не уточняется.