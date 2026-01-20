Жители 83 регионов купили народные облигации Дальнего Востока на «Финуслугах»
Частные инвесторы из 83 российских регионов приобрели народные облигации регионов Дальнего Востока. Об этом свидетельствует статистика финансового маркетплейса «Финуслуги».
Ценные бумаги с сентября по декабрь 2025 г. разместили Якутск, Чукотский автономный округ и Амурская область.
Почти 60% инвесторов в Дальний Восток были россиянами от 40 до 60 лет, 30% – от 18 до 40 лет, 13% – гражданами от 60 лет и старше. Самому взрослымому инвестору было 88 лет, он купил облигации Амурской области. В основном покупатели были из Москвы и Московской области (36%), Санкт-Петербурга (6,8%), Амурской области (3,4%), Свердловской области (3,0%) и Краснодарского края (2,9%).
В среднем граждане приобрели ценные бумаги на сумму от 130 000 до 270 000 руб. в зависимости от выпуска. Максимальный чек составил 9,5 млн. Клиент купил облигации Амурской области.
30 сентября 2025 г. Чукотский автономный округ завершил размещение народных облигаций на 140 млн руб. на «Финуслугах». Обладателями бумаг стали более 520 клиентов со средней ценой покупки в 250 000 руб. Самая крупная сумма сделки была на уровне 5,5 млн руб. Регион-эмитент вошел в топ-5 по этому показателю и достиг 2,5%-ной доли.
С 2021 г. россияне могут покупать через «Финуслуги» народные облигации регионов. Отличие таких облигаций в том, что их могут приобрести только физические лица, они не обращаются на бирже и не имеют вторичного рынка.