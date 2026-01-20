Газета
Главная / Инвестиции /

Акционеры ОАК одобрили допэмиссию акций

Ведомости

Акционеры ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) на общем заседании утвердили дополнительную эмиссию акций в размере 2,06 млрд бумаг по закрытой подписке.

Стоимость размещения акций совет директоров корпорации определит позднее.

В марте 2025 г. совет директоров ОАК одобрил решение о размещении допэмиссии 2,018 трлн акций по цене 0,27 руб. за бумагу по закрытой подписке. Таким образом, корпорация запланировала разместить допэмиссию на 544,86 млрд руб.

ОАК была создана в 2006 г. Корпорация объединяет более 30 предприятий российского авиапромышленного комплекса и выпускает воздушные суда «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бе», Superjet 100 и «МС-21». Она входит в перечень стратегических организаций.

