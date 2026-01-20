Акционеры ОАК одобрили допэмиссию акций

ОАК была создана в 2006 г. Корпорация объединяет более 30 предприятий российского авиапромышленного комплекса и выпускает воздушные суда «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бе», Superjet 100 и «МС-21». Она входит в перечень стратегических организаций.