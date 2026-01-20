«ВИМ инвестиции» заработали эндаументам 4 млрд рублей в 2025 году
Совокупный финансовый результат эндаумент-фондов под управлением «ВИМ инвестиций» превысил 4 млрд руб. в 2025 г., передал «Ведомостям» через представителя директор департамента портфельных инвестиций УК Сергей Дюдин. Максимальная доходность превысила 31%.
Эндаументы (целевые капиталы) формируются за счет пожертвований и инвестируются на финансовом рынке, на программы расходуется только доход от управления, а тело капитала сохраняется.
«ВИМ инвестиции» управляют активами более 120 целевых капиталов совокупной стоимостью свыше 20 млрд руб. Значительную часть портфеля УК – 64 фонда с активами около 5,9 млрд руб. – составляют эндаументы вузов: МГИМО, НИУ ВШЭ, Высшей школы менеджмента СПбГУ, Финансового и Европейского университетов, ДВФУ, СПбПУ, СВФУ.
Также под управлением «ВИМ инвестиций» находятся целевые капиталы Эрмитажа, Третьяковской галереи, музея-заповедника «Петергоф» и Иркутского областного художественного музея им. В. П. Сукачева общей стоимостью порядка 640 млн руб. Кроме того, в числе управляемых УК – 19 эндаументов благотворительных организаций с общей суммой активов около 1,7 млрд руб. и крупнейший в стране спортивный целевой капитал – фонд развития детско-юношеского футбола ФК «Динамо-Москва» с активами примерно 9 млрд руб.
Прошлый год был благоприятен для консервативных инвесторов, которыми в большинстве являются эндаументы, констатировал Дюдин. Позитивно команда управляющих «ВИМ инвестиций» смотрит и на 2026 г., видя возможности для генерации «экстра-доходности», сообщил он. Высокий результат 2025 г. дает благополучателям дополнительный ресурс для реализации образовательных, культурных, социальных и медицинских проектов и позволяет им планировать многолетние программы на более предсказуемой финансовой основе, подытожил Дюдин.