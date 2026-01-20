Газета
«Новатэк» увеличил добычу углеводородов на 0,9% в 2025 году

«Новатэк» увеличил добычу углеводородов в 2025 г. на 0,9% по сравнению с годом ранее до 673 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в том числе 84,57 млрд куб. м природного газа и 14,11 млн т жидких углеводородов, следует из предварительных производственных показателей компании.

Суммарный объем реализации жидких углеводородов в прошлом году достиг 17,9 млн т. Это на 8,9% выше, чем в 2024 г. Объем переработки деэтанизированного газового конденсата увеличился на 1,5% и составил 13,4 млн т. Общий объем реализации природного газа, включая СПГ, сократился на 1,5% до 76,6 млрд куб. м.

Объем переработки деэтанизированного газового конденсата возрос на 1,5% и достиг 13,4 млн т. Объем переработки стабильного газового конденсата увеличился на 8,5% и составил 8 млн т.

«Новатэк» – один из крупнейших независимых производителей природного газа в РФ. Нефтегазовая компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки дочерних и зависимых обществ компании находятся преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе.

