«Новатэк» увеличил добычу углеводородов на 0,9% в 2025 году

Суммарный объем реализации жидких углеводородов в прошлом году достиг 17,9 млн т. Это на 8,9% выше, чем в 2024 г. Объем переработки деэтанизированного газового конденсата увеличился на 1,5% и составил 13,4 млн т. Общий объем реализации природного газа, включая СПГ, сократился на 1,5% до 76,6 млрд куб. м.