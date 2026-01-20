Аукцион по продаже «Домодедово» не состоялся

Аукцион по продаже «Домодедово» не состоялсяЕдинственный подавший заявку не был допущен к торгам
Аукцион про продаже аэропорта «Домодедово» был признан несостоявшимся. Единственного претендента не допустили до торгов, следует из данных площадки ГИС «Торги».
К торгам не допустили индивидуального предпринимателя Евгения Богатого. Он единственный подал заявку. В протоколе отмечается, что «не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником».
Стартовая цена аукциона составляла 132,3 млрд руб. На аукцион были выставлены 100% долей в уставном капитале ООО «ДМЕ холдинг», владеющего активами аэропорта «Домодедово», а также рядом связанных с ним компаний.
Продажа активов осуществляется в рамках указа президента РФ от 30 сентября 2025 г. «О некоторых особенностях реализации имущества, находящегося в федеральной собственности». Договор купли-продажи с победителем торгов планировалось заключить в течение пяти рабочих дней после подведения итогов аукциона.
30 декабря 2025 г. министр финансов Антон Силуанов сообщал, что аэропорт «Домодедово», в июне перешедший в собственность государства по решению суда, будет продан на открытом аукционе в начале 2026 г.