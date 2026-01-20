Венчурный фонд Т-банка инвестировал в разработчика промышленного ПО

Simple Company основана в 2022 г. Андреем Чернышовым и Олегом Немченко. Созданная модульная IT-платформа помогает предприятиям нефтегаза, химической и тяжелой промышленности, а также энергогенерации, металлургии, добычи полезных ископаемых и авиастроения снижать риски аварий на опасных производственных объектах, простои и затраты на обслуживание. Компания работает в России, Узбекистане, ОАЭ и Китае. Выручка компании в 2022 г. составила 35 млн руб., в следующем году выросла в 2,2 раза до 76 млн руб., а по итогам 2024 г. достигла 156 млн руб. (рост в 2 раза), свидетельствуют данные Rusprofile. Прибыль компании за 2024 г. составила 151 млн руб., что в 3,3 раза больше предыдущего года (45 млн руб.).