Свыше 40 000 частных инвесторов используют сервис для онлайн-голосования от НРД

С момента запуска в июле 2025 г. возможности голосования на собраниях владельцев облигаций к сервису присоединилось около 10 000 физлиц. Обновленная версия E-voting существенно повысила вовлеченность инвесторов: на некоторых собраниях доля учтенных голосов достигала более 75% от общего объема выпуска, причем половина из них была подана через этот сервис.