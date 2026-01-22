Свыше 40 000 частных инвесторов используют сервис для онлайн-голосования от НРД
Сервис электронного голосования E-voting, разработанный Национальным расчетным депозитарием (входит в группу «Московская биржа»), используют уже более 40 000 частных инвесторов. Рост интереса со стороны физлиц связан со значительным расширением функционала онлайн-платформы, а также с увеличением интереса к дистанционным сервисам со стороны эмитентов, сообщили в НРД.
Отмечается, что применение E-voting позволяет экономить время, обеспечивает достоверность и защиту конфиденциальной информации, сохраняя при этом прозрачность процесса голосования.
По словам управляющего директора по инфраструктурным проектам НРД Сергея Берневеги, организаторы собраний обращаются к сервису более 30 раз в месяц, а свыше 25 000 пользователей регулярно принимают участие в голосованиях через платформу.
С момента запуска в июле 2025 г. возможности голосования на собраниях владельцев облигаций к сервису присоединилось около 10 000 физлиц. Обновленная версия E-voting существенно повысила вовлеченность инвесторов: на некоторых собраниях доля учтенных голосов достигала более 75% от общего объема выпуска, причем половина из них была подана через этот сервис.
В 2026 г. НРД планирует сосредоточиться на расширении использования платформы, в том числе среди участников рынка коллективных инвестиций, с учетом его специфики.