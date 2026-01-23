«Россети Сибирь» привлекут кредитные линии с лимитом 30 млрд рублей
ПАО «Россети Сибирь» объявило четыре аукциона на право заключения соглашений об открытии возобновляемых кредитных линий общим лимитом 30 млрд руб. Об этом сообщается на портале госзакупок.
По двум аукционам на право заключения соглашений с лимитом по 7 млрд руб. начальная цена контракта составляет 9,1 млрд руб. С лимитом 5 млрд руб. стоимость достигает 6,5 млрд руб., начальная цена еще одного контракта с лимитом 11 млрд руб. составляет 14,3 млрд руб.
В документации говорится, что кредиты пойдут на финансирование финансово-хозяйственной деятельности, включая ремонт, реконструкцию и строительство энергообъектов, а также погашение обязательств. Договоры планируется заключить на 60 месяцев. Процентная ставка будут определена отдельно по каждому траншу по итогам предварительных переговоров. Она не будет превышать размер ключевой ставки Банка России, увеличенной на процент годовых. Заявки на участие в аукционах принимаются до 9 февраля 2026 г.
13 марта 2025 г. ТАСС сообщал, что «Россети Сибирь» вынуждены приостановить реализацию мероприятий инвестиционной программы прошлого года из-за недостаточного уровня тарифов и невозможности привлечь внешнее финансирование. В компании указали, что она находится в преддефолтном состоянии, когда остро стоит вопрос о возможности исполнения обязательств, в первую очередь по привлеченному кредитному долгу.
Наиболее острая ситуация сложилась в Красноярском и Забайкальском краях, республиках Хакасия и Бурятия. Это связано с тем, что региональные тарифные органы не учитывают в валовой выручке реальные затраты сетевых организаций, связанные с необходимостью модернизации оборудования с износом около 80%, увеличением энергопотребления, выполнением обязательств по кредитам и льготному техприсоединению. В то же время растут стоимость оборудования, материалов, работ, затраты на производственный персонал и обслуживание долга.