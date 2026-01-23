«Россети Сибирь» привлекут кредитные линии с лимитом 30 млрд рублей

Наиболее острая ситуация сложилась в Красноярском и Забайкальском краях, республиках Хакасия и Бурятия. Это связано с тем, что региональные тарифные органы не учитывают в валовой выручке реальные затраты сетевых организаций, связанные с необходимостью модернизации оборудования с износом около 80%, увеличением энергопотребления, выполнением обязательств по кредитам и льготному техприсоединению. В то же время растут стоимость оборудования, материалов, работ, затраты на производственный персонал и обслуживание долга.