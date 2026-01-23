Акционеры Fix Price одобрили обратный сплит акций

Fix Price – одна из крупнейших в мире и ведущая в РФ сеть магазинов низких фиксированных цен. За первое полугодие 2025 г. выручка сети по МСФО выросла на 4,5% относительно такого же периода 2024 г. и достигла 148,2 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 56% до 3,9 млрд руб. Скорректированная EBITDA сократилась на 17,8% и составила 16,4 млрд руб.