Акционеры Fix Price одобрили обратный сплит акций
Акционеры ПАО «Фикс прайс» одобрили обратный сплит обыкновенных акций с коэффициентом 1000:1. Решение поддержали 99,9% участников заочного собрания.
Сейчас бумаги компании торгуются на Московской бирже лотами по 1000 штук. В результате процедуры акционер получит одну акцию в обмен на 1000 бумаг. Ожидается, что номинальная стоимость акций вырастет с 0,001 руб. до 1 руб., а общее число снизится со 100 млрд до 100 млн бумаг.
На фоне новости акции «Фикс прайса» на Мосбирже подорожали на 1,29% и достигли 0,589 руб. по состоянию на 11:25 мск.
Совет директоров ритейлера предложил акционерам провести обратный сплит акций в пропорции 1000:1 19 декабря 2025 г.
Fix Price – одна из крупнейших в мире и ведущая в РФ сеть магазинов низких фиксированных цен. За первое полугодие 2025 г. выручка сети по МСФО выросла на 4,5% относительно такого же периода 2024 г. и достигла 148,2 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 56% до 3,9 млрд руб. Скорректированная EBITDA сократилась на 17,8% и составила 16,4 млрд руб.