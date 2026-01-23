Акции iVision Tech взлетели на 28% после появления Макрона в их очках
Акции итальянской компании iVision Tech, владеющей люксовым брендом очков Henry Jullien, подскочили почти на 28% 22 января. Такой рост произошел после того, как президент Франции Эммануэль Макрон появился на Всемирном экономическом форуме в Давосе в солнцезащитных очках этой марки, пишет Reuters.
Компания заявила, что на президенте была модель Pacific S 01 стоимостью 659 евро. Генеральный директор iVision Tech Стефано Фульчир отметил, что этот случай «безусловно создал вау-эффект на акции». Рост котировок увеличил рыночную капитализацию производителя примерно на 3,5 млн евро.
Образ Макрона с отсылками к фильму «Лучший стрелок» активно обсуждался в интернете, а президент США Дональд Трамп также прокомментировал его внешний вид. Офис французского лидера пояснил, что очки были надеты из-за лопнувшего сосуда в глазу.
Акции iVision Tech на торгах в Милане в среду также выросли на 6%, торги несколько раз приостанавливались из-за высокой волатильности. Текущий скачок стал рекордным однодневным ростом в истории компании.