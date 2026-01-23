Акции iVision Tech взлетели на 28% после появления Макрона в их очках

Акции итальянской компании iVision Tech, владеющей люксовым брендом очков Henry Jullien, подскочили почти на 28% 22 января. Такой рост произошел после того, как президент Франции Эммануэль Макрон появился на Всемирном экономическом форуме в Давосе в солнцезащитных очках этой марки, пишет Reuters.