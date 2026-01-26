Газета
Главная / Инвестиции /

АФК «Система» подала заявку на покупку 377 млн акций «Эталона»

Ведомости

АФК «Система» подала заявку на приобретение 377 млн акций «Эталона». Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании.

В АФК «Система» выразили уверенность в перспективах раскрытия стоимости «Эталона» по итогам вторичного публичного размещения (SPO) акций. Расширение девелоперского портфеля группы в приоритетных сегментах повысит ее привлекательность в качестве долгосрочной инвестиции. Участие АФК «Система» в SPO создаст дополнительный источник роста стоимости для акционеров корпорации и девелопера.

26 января «Эталон» объявил о старте сбора заявок на участие в SPO акций на Московской бирже. Сбор предварительных заявок состоится с 26 января по 9 февраля. Компания может разместить до 400 млн бумаг и привлечь до 18,4 млрд руб.

Число размещаемых акций будет объявлено по результатам SPO. Ценовой ориентир в рамках размещения составляет 46 руб. за бумагу. Финальная цена размещения будет определена не позднее 10 февраля.

Группа планирует использовать основную часть привлеченных денег для оплаты сделки по покупке 100% АО «Бизнес недвижимость» у АФК «Система» за 14,1 млрд руб. Оставшиеся средства будут направлены на развитие бизнеса и укрепление позиций «Эталона» в премиальном сегменте недвижимости, повышение операционной эффективности, снижение долговой нагрузки и финансирование его общекорпоративных потребностей.

