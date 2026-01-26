«Софтлайн» планирует разместить выпуск облигаций объемом от 3 млрд рублей
Холдинг «Софтлайн» планирует провести размещение выпуска биржевых облигаций с фиксированным купоном серии 002Р-02 объемом от 3 млрд руб. Сбор книги заявок запланирован на 10 февраля 2026 г.
Срок обращения бумаг составит 2 года и 10 месяцев (1041 день). Первые 34 купонных периода составят 30 дней, 35-й – 21 день. Ориентир по ставке купона – не выше 20,50% годовых, что соответствует эффективной доходности до 22,54%.
Участвовать в размещении можно будет через большинство ведущих брокеров. Организаторами размещения выступят Альфа-банк, БКС КИБ, Совкомбанк, Sber CIB и Газпромбанк. Последний также будет агентом. Предварительной датой размещения обозначено 13 февраля.
«Софтлайн» – инвестиционно-технологический холдинг, лидирующий в нескольких сегментах рынка технологий. Он присутствует в России, Казахстане, Узбекистане, Вьетнаме и ОАЭ. Акции и облигации группы торгуются на Московской бирже под тикером SOFL.