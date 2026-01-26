«Софтлайн» планирует разместить выпуск облигаций объемом от 3 млрд рублей

Срок обращения бумаг составит 2 года и 10 месяцев (1041 день). Первые 34 купонных периода составят 30 дней, 35-й – 21 день. Ориентир по ставке купона – не выше 20,50% годовых, что соответствует эффективной доходности до 22,54%.