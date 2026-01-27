Газета
Главная / Инвестиции /

Мосбиржа объявила дискретный аукцион по акциям ТГК-14

Ведомости

Московская биржа запустила дискретный аукцион по акциям «Территориальной генерирующей компании № 14» (ТГК-14) из-за роста котировок более чем на 20%. Он продлится до 13:19 мск.

27 января акции ТГК-14 подорожали на площадке на 20,13% и достигли 0,00764 руб. по состоянию на 13:00 мск. Рост котировок зафиксирован в отсутствие новостей.

Акции ТГК-1 на Мосбирже демонстрируют рост на 5,46% до 0,007186 руб. Стоимость бумаг ТГК-2 выросла на 11,8% и составила 0,007675 руб.

В июне 2025 г. акции ТГК-14 на торгах Московской биржи также сильно подорожали в отсутствие корпоративных новостей. Тогда бумаги выросли на 27,2% и на максимуме достигли 0,00767 руб. за акцию. Из-за резкого роста цены Мосбиржа тоже объявляла дискретный аукцион по бумагам компании.

