Мосбиржа объявила дискретный аукцион по акциям ТГК-14

В июне 2025 г. акции ТГК-14 на торгах Московской биржи также сильно подорожали в отсутствие корпоративных новостей. Тогда бумаги выросли на 27,2% и на максимуме достигли 0,00767 руб. за акцию. Из-за резкого роста цены Мосбиржа тоже объявляла дискретный аукцион по бумагам компании.