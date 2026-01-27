Газета
«Азот» соберет заявки на облигации объемом от 5 млрд рублей

Группа компаний «Азот» собирается провести сбор заявок на облигации серии 001Р-02 планируемым объемом от 5 млрд руб. Сбор заявок состоится 17 февраля с 11:00 до 15:00 мск. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Срок обращения бумаг составит пять лет, предусмотрена оферта через два года. По выпуску будет выплачиваться ежемесячный фиксированный купон, ориентир ставки купона будет объявлен позднее. По облигациям предоставлена публичная безотзывная оферта КАО «Азот» и ковенанты.

Техническое размещение состоится 20 февраля. Организаторами выступят Альфа-банк, ВБРР, «ВТБ капитал трейдинг» и инвестиционный банк «Синара».

20 января аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг «Азота» на уровне A+(RU) и изменило прогноз на «негативный». Понижение прогноза по кредитному рейтингу со «стабильного» обусловлено вероятностью ухудшения оценки долговой нагрузки компании.

«Азот» входит в пятерку крупнейших производителей минеральных удобрений в России. Основные производственные активы компании находятся в Восточной Сибири, Татарстане и Башкирии. На долю группы приходится около 12% российского производства азотных удобрений, 31% производства капролактама и 24% выпуска сульфата аммония.

