«Азот» соберет заявки на облигации объемом от 5 млрд рублей

Срок обращения бумаг составит пять лет, предусмотрена оферта через два года. По выпуску будет выплачиваться ежемесячный фиксированный купон, ориентир ставки купона будет объявлен позднее. По облигациям предоставлена публичная безотзывная оферта КАО «Азот» и ковенанты.