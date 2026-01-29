Газета
Главная / Инвестиции /

Криптобиржа Bybit планирует стать похожей на банк

Ведомости

Криптобиржа Bybit планирует стать более похожей на традиционный банк. Она запустит фиатные счета MyBank с помощью банков-партнеров. Об этом сообщает Bloomberg.

Счета позволят пользователям хранить доллары и другие фиатные валюты на платформе. Они получат IBAN (международный номер банковского счета), используемый для переводов между банками в разных странах. За счет этого пользователи смогут отправлять и принимать платежи в 18 валютах почти как через обычный банк.

Ожидается, что запуск сервиса состоится в феврале после согласования с регуляторами.

Bybit – одна из крупнейших в мире криптобирж по объему торгов, насчитывающая более 81 млн клиентов по всему миру. Криптобиржа работает в более чем 200 юрисдикциях и сотрудничает почти с 2000 банками.

