Акции Microsoft показали самое сильное падение с марта 2020 года

По данным Bloomberg, это самое сильное падение стоимости бумаг Microsoft с марта 2020 г. В отчетности корпорация сообщила о рекордных расходах и замедлении роста продаж облачных услуг. Это усилило опасения инвесторов о том, что окупаемость инвестиций компании в искусственный интеллект может занять больше времени, чем ожидалось.