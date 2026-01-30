Акции Microsoft показали самое сильное падение с марта 2020 года
Акции американской корпорации Microsoft по итогам торгов 29 января на бирже Nasdaq подешевели на 9,99% и достигли $433,5 за бумагу.
В минимуме за торговую сессию акции сократились на 12,57% до $421,04. Это произошло на фоне публикации отчетности корпорации за II квартал 2025–2026 финансового года.
По данным Bloomberg, это самое сильное падение стоимости бумаг Microsoft с марта 2020 г. В отчетности корпорация сообщила о рекордных расходах и замедлении роста продаж облачных услуг. Это усилило опасения инвесторов о том, что окупаемость инвестиций компании в искусственный интеллект может занять больше времени, чем ожидалось.
Чистая прибыль Microsoft по итогам квартала составила $38,46 млрд или $5,16 в расчете на акцию против $24,11 млрд или $3,23 на бумагу за такой же период предыдущего года. Квартальная выручка корпорации достигла $81,3 млрд с $69,6 млрд годом ранее.