Главная / Инвестиции /

НРД начнет содействовать получению невостребованных дивидендов

Ведомости

НРД, который входит в группу Московской биржи, запустит услугу по содействию в получении невостребованных дивидендов, передала «Ведомостям» через представителя управляющий директор депозитария по развитию продуктов корпоративного бизнеса Анна Володина. Это позволит существенно сократить срок повторного получения выплат конечными владельцами (физическими и юрлицами), до которых дивиденды не дошли по той или иной причине, например, из-за отсутствия или указания неправильных реквизитов, пояснила она.

В 2024–2025 гг. объем невостребованных дивидендов, по оценке НРД, превысил 17 млрд руб.

Сейчас у инвестора есть две возможности получить невостребованные дивиденды: обратиться с требованием о выплате напрямую к эмитенту или регистратору либо к номинальному держателю, т. е. в депозитарий, в котором у него открыт счет депо владельца. Если он выбрал второй путь, то депозитарий может передать требование эмитенту/регистратору через НРД или самостоятельно подавать инструкции.

Акционеры все чаще обращаются за получением невостребованных дивидендов в свои депозитарии, в прошлом году число соответствующих запросов через НРД выросло в 2,5 раза по сравнению с 2024 г., поделилась Володина без абсолютных цифр.

Делегирование НРД всего процесса взаимодействия с эмитентами/регистраторами снимет с депозитариев необходимость обращаться к каждому из них отдельно, значительно сократит срок повторного получения выплаты конечными владельцами и существенно снизит уровень операционной нагрузки на учетную инфраструктуру, ожидает Володина.

