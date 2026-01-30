НРД начнет содействовать получению невостребованных дивидендов
НРД, который входит в группу Московской биржи, запустит услугу по содействию в получении невостребованных дивидендов, передала «Ведомостям» через представителя управляющий директор депозитария по развитию продуктов корпоративного бизнеса Анна Володина. Это позволит существенно сократить срок повторного получения выплат конечными владельцами (физическими и юрлицами), до которых дивиденды не дошли по той или иной причине, например, из-за отсутствия или указания неправильных реквизитов, пояснила она.
В 2024–2025 гг. объем невостребованных дивидендов, по оценке НРД, превысил 17 млрд руб.
Сейчас у инвестора есть две возможности получить невостребованные дивиденды: обратиться с требованием о выплате напрямую к эмитенту или регистратору либо к номинальному держателю, т. е. в депозитарий, в котором у него открыт счет депо владельца. Если он выбрал второй путь, то депозитарий может передать требование эмитенту/регистратору через НРД или самостоятельно подавать инструкции.
Акционеры все чаще обращаются за получением невостребованных дивидендов в свои депозитарии, в прошлом году число соответствующих запросов через НРД выросло в 2,5 раза по сравнению с 2024 г., поделилась Володина без абсолютных цифр.
Делегирование НРД всего процесса взаимодействия с эмитентами/регистраторами снимет с депозитариев необходимость обращаться к каждому из них отдельно, значительно сократит срок повторного получения выплаты конечными владельцами и существенно снизит уровень операционной нагрузки на учетную инфраструктуру, ожидает Володина.