НРД начнет содействовать получению невостребованных дивидендов

Сейчас у инвестора есть две возможности получить невостребованные дивиденды: обратиться с требованием о выплате напрямую к эмитенту или регистратору либо к номинальному держателю, т. е. в депозитарий, в котором у него открыт счет депо владельца. Если он выбрал второй путь, то депозитарий может передать требование эмитенту/регистратору через НРД или самостоятельно подавать инструкции.