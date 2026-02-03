«Северсталь» раскрыла план по инвестициям на 2026 год

Среди ключевых проектов перечислены завершение строительства комплекса по производству железорудных окатышей в Череповце, утилизационной тепловой электростанции на площадке Череповецкого металлургического комбината и запуск второй очереди нового сортового стана 170 на его площадке. В 2026 г. также запланировано техническое перевооружение агрегата непрерывного горячего алюминирования в Череповце.