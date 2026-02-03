«Северсталь» раскрыла план по инвестициям на 2026 год
Металлургическая компания «Северсталь» планирует инвестиции на 2026 г. в размере 147 млрд руб.
Из запланированной суммы 50 млрд руб. будет выделено на поддержание существующих мощностей, на проекты развития планируется направить 78 млрд руб. Инвестиции в IT- и digital-проекты достигнут 15 млрд руб., а вложения в экологические проекты, охрану труда и совершенствование систем безопасности – 4 млрд руб.
Генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев отметил, что, несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, компания продолжит реализацию ключевых проектов стратегии «Лидер металлургии будущего – 2028». Он выразил уверенность, что инвестиции обеспечат ей долгосрочные конкурентные преимущества. В 2026 г. вложения будут ориентированы на реализацию стратегических приоритетов.
Среди ключевых проектов перечислены завершение строительства комплекса по производству железорудных окатышей в Череповце, утилизационной тепловой электростанции на площадке Череповецкого металлургического комбината и запуск второй очереди нового сортового стана 170 на его площадке. В 2026 г. также запланировано техническое перевооружение агрегата непрерывного горячего алюминирования в Череповце.
«Северсталь» – вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Ее основные активы находятся в России.