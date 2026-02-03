Минфин анонсировал аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков 4 февраля

Ведомство предложит бумаги выпуска 26253 с датой погашения 6 октября 2038 г. и выпуска 26251 с погашением 28 августа 2030 г. в объеме остатков, доступных для размещения. Инвесторы смогут подать заявки на аукционы через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу.