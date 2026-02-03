Минфин анонсировал аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков 4 февраля
Министерство финансов России анонсировало проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) двух серий 4 февраля.
Ведомство предложит бумаги выпуска 26253 с датой погашения 6 октября 2038 г. и выпуска 26251 с погашением 28 августа 2030 г. в объеме остатков, доступных для размещения. Инвесторы смогут подать заявки на аукционы через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу.
Расчеты по сделкам будут осуществляться на следующий рабочий день.
28 января Минфин разместил ОФЗ-ПД серий 26254 и 26235. Выручка от размещения первых бумаг достигла 3,6 млрд руб. Цена размещения составила 90,7655%, доходность по цене размещения – 15,06%.
Выручка от размещения облигаций второго выпуска достигла 13,6 млрд руб. Цена отсечения составила 70% от номинала, доходность по цене отсечения – 14,89% годовых.