Инвестиции

Выручка «Инарктики» упала на 22% в 2025 году

Ведомости

Выручка производителя атлантического лосося и форели «Инарктики» по итогам 2025 г. сократилась на 22% относительно 2024 г. и составила 24,6 млрд руб. из-за снижения объема продаж и цен реализации на фоне укрепления курса рубля.

Объем продаж за прошлый год упал на 14% и достиг 22 200 т в связи с временным уменьшением объемов рыбы.

Биомасса рыбы в воде на конец декабря выросла на 33% и достигла 30 100 т. Генеральный директор компании Илья Соснов отметил, что ее объем возвращается к нормальному уровню, достигнутому до изменения цепочек поставок в 2023 г. и реализации биологических рисков в первой половине 2024 г.

«Инарктика» – крупнейший производитель аквакультурной красной рыбы в РФ. Компания выращивает атлантического лосося и морскую форель в промышленных садках акватории Баренцева моря и пресноводную форель в озерах Карелии. В ее активах 34 участка для выращивания лосося и форели, пять собственных смолтовых заводов, завод по переработке рыбы и флот для обслуживания бизнеса.

