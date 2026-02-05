Выручка «Инарктики» упала на 22% в 2025 году

Биомасса рыбы в воде на конец декабря выросла на 33% и достигла 30 100 т. Генеральный директор компании Илья Соснов отметил, что ее объем возвращается к нормальному уровню, достигнутому до изменения цепочек поставок в 2023 г. и реализации биологических рисков в первой половине 2024 г.