Главная / Инвестиции /

Котировки Volvo Cars упали на 28,5% после выхода отчета за квартал

Котировки шведского концерна Volvo Cars продемонстрировали падение на 28,5% и достигли 21,18 шведских крон ($2,35) после публикации отчета за IV квартал 2025 г.

5 февраля Volvo Cars представил квартальные результаты, согласно которым чистая прибыль концерна снизилась в 1,9 раза и достигла 1,29 млрд шведских крон ($143 млн). Операционная прибыль упала более чем в три раза до 1,9 млрд крон ($210 млн). Выручка сократилась на 16% и составила 94,4 млрд крон ($10,5 млрд).

Отмечалось, что на результаты компании повлиял ряд внешних факторов, включая импортные тарифы между Евросоюзом и США и негативный валютный эффект от укрепления шведской кроны. На выручку также оказали влияние слабый спрос и отмена льгот для электромобилей в США, что негативно сказалось на продажах.

В феврале 2022 г. Volvo Cars объявил о приостановке поставок автомобилей на российский рынок на фоне спецоперации. Тогда же концерн прекратил выпуск грузовиков в России.

