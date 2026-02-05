Котировки Volvo Cars упали на 28,5% после выхода отчета за квартал

Отмечалось, что на результаты компании повлиял ряд внешних факторов, включая импортные тарифы между Евросоюзом и США и негативный валютный эффект от укрепления шведской кроны. На выручку также оказали влияние слабый спрос и отмена льгот для электромобилей в США, что негативно сказалось на продажах.