Минфин зарегистрировал шесть выпусков ОФЗ на 2,5 трлн рублей

На аукционах также будут доступны четыре выпуска бумаг до 500 млрд руб. каждый. Среди них 26244 с датой погашения в марте 2034 г., 26245 с погашением в сентябре 2035 г., 26249 с погашением в июне 2032 г. и 26252 с погашением в октябре 2033 г.