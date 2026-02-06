Газета
Минфин зарегистрировал шесть выпусков ОФЗ на 2,5 трлн рублей

Министерство финансов России зарегистрировало шесть дополнительных выпусков облигаций с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) на общую сумму 2,5 трлн руб. Бумаги будут доступны на аукционах с 11 февраля.

В частности, зарегистрированы выпуски облигаций 26218 с датой погашения в сентябре 2031 г. и 26246 с погашением в марте 2036 г. до 250 млрд руб. каждый.

На аукционах также будут доступны четыре выпуска бумаг до 500 млрд руб. каждый. Среди них 26244 с датой погашения в марте 2034 г., 26245 с погашением в сентябре 2035 г., 26249 с погашением в июне 2032 г. и 26252 с погашением в октябре 2033 г.

4 февраля Минфин провел аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26253 с датой погашения 6 октября 2038 г. Спрос достиг 89,7 млрд руб., всего были размещены бумаги на 22,3 млрд. руб. Выручка от размещения составила 21,2 млрд. руб. Цена отсечения достигла 91,0655% от номинала, доходность по цене отсечения – 15,08% годовых.

