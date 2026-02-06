Акционеры EMC одобрили допэмиссию для покупки сети клиник «Скандинавия»

Отмечалось, что вхождение сети клиник в группу станет еще одним значимым шагом к созданию национального лидера в сегменте частного многопрофильного здравоохранения. В ЕМС заявили, что интеграция обеспечит синергию клинических экспертиз и уникальных компетенций медицинских команд операторов, позволит расширить географическое присутствие группы и занять лидирующие позиции в Москве и Санкт-Петербурге.