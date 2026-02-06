Акционеры EMC одобрили допэмиссию для покупки сети клиник «Скандинавия»
Акционеры «Юнайтед медикал груп» (ЮМГ, управляет частными клиниками EMC) утвердили проведение дополнительной эмиссии акций по закрытой подписке в пользу «Севергрупп» для приобретения «Ава-Петер» (юридическое лицо сети клиник «Скандинавия»).
В рамках допэмиссии планируется разместить 32,8 млн обыкновенных бумаг ЮМГ. Цена размещения составит 766,2 руб. за акцию. Общий объем допэмиссии составит 25,1 млрд руб. Оплата бумаг будет осуществляться долями в капитале «Ава-Петер».
На фоне новости акции ЮМГ на Московской бирже подешевели на 1,5% до 867,5 руб. по состоянию на 16:50 мск.
EMC сообщила о стратегическом объединении с «Скандинавией» 29 декабря 2025 г. Объединение предлагалось провести путем размещения дополнительных акций ЮМГ по закрытой подписке в пользу «Севергрупп».
Отмечалось, что вхождение сети клиник в группу станет еще одним значимым шагом к созданию национального лидера в сегменте частного многопрофильного здравоохранения. В ЕМС заявили, что интеграция обеспечит синергию клинических экспертиз и уникальных компетенций медицинских команд операторов, позволит расширить географическое присутствие группы и занять лидирующие позиции в Москве и Санкт-Петербурге.