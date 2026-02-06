Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Акционеры EMC одобрили допэмиссию для покупки сети клиник «Скандинавия»

Ведомости

Акционеры «Юнайтед медикал груп» (ЮМГ, управляет частными клиниками EMC) утвердили проведение дополнительной эмиссии акций по закрытой подписке в пользу «Севергрупп» для приобретения «Ава-Петер» (юридическое лицо сети клиник «Скандинавия»).

В рамках допэмиссии планируется разместить 32,8 млн обыкновенных бумаг ЮМГ. Цена размещения составит 766,2 руб. за акцию. Общий объем допэмиссии составит 25,1 млрд руб. Оплата бумаг будет осуществляться долями в капитале «Ава-Петер».

На фоне новости акции ЮМГ на Московской бирже подешевели на 1,5% до 867,5 руб. по состоянию на 16:50 мск.

EMC сообщила о стратегическом объединении с «Скандинавией» 29 декабря 2025 г. Объединение предлагалось провести путем размещения дополнительных акций ЮМГ по закрытой подписке в пользу «Севергрупп».

Отмечалось, что вхождение сети клиник в группу станет еще одним значимым шагом к созданию национального лидера в сегменте частного многопрофильного здравоохранения. В ЕМС заявили, что интеграция обеспечит синергию клинических экспертиз и уникальных компетенций медицинских команд операторов, позволит расширить географическое присутствие группы и занять лидирующие позиции в Москве и Санкт-Петербурге.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте