Главная / Инвестиции /

Биржа в Южной Корее по ошибке выдала пользователям 620 000 биткойнов

Ведомости

Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb по ошибке перечислила пользователям 620 000 биткойнов, пишет агентство «Ренхап». Администрации Bithumb удалось вернуть большую часть активов.

6 февраля сотрудник биржи проводил начисление бонусов пользователям, участвовавшим в промоакции. Вместо того чтобы указать сумму в национальной валюте – южнокорейских вонах, – в системе был ошибочно выбран пункт «BTC». В результате 249 клиентов получили в общей сложности 620 000 биткойнов, что на тот момент составляло эквивалент примерно $166 млн. В среднем на счет каждого из затронутых пользователей поступило около 2490 биткойнов.

Администрация Bithumb отреагировала в течение 40 минут, заблокировав возможность совершения транзакций и вывода средств с пострадавших счетов. К 7 февраля компании удалось вернуть основную часть ошибочно отправленных активов – 618 212 биткойнов. Еще 93% от 1788 биткоинов, которые некоторые пользователи успели продать на внутренней площадке, также были возвращены. Безвозвратные потери биржи составили 125 биткойнов.

Инцидент не прошел незамеченным для рынка: массовая продажа нежданно полученных биткойнов участниками акции вызвала кратковременное, но заметное падение курса этой криптовалюты на торговой платформе Bithumb.

Служба финансового надзора (FSS) начала проверку деятельности криптобиржи. В рамках расследования будет дана оценка адекватности внутренних процедур Bithumb, направленных на защиту средств клиентов, а также перспективам полного возмещения ущерба.

