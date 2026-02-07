Биржа в Южной Корее по ошибке выдала пользователям 620 000 биткойнов
Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb по ошибке перечислила пользователям 620 000 биткойнов, пишет агентство «Ренхап». Администрации Bithumb удалось вернуть большую часть активов.
6 февраля сотрудник биржи проводил начисление бонусов пользователям, участвовавшим в промоакции. Вместо того чтобы указать сумму в национальной валюте – южнокорейских вонах, – в системе был ошибочно выбран пункт «BTC». В результате 249 клиентов получили в общей сложности 620 000 биткойнов, что на тот момент составляло эквивалент примерно $166 млн. В среднем на счет каждого из затронутых пользователей поступило около 2490 биткойнов.
Администрация Bithumb отреагировала в течение 40 минут, заблокировав возможность совершения транзакций и вывода средств с пострадавших счетов. К 7 февраля компании удалось вернуть основную часть ошибочно отправленных активов – 618 212 биткойнов. Еще 93% от 1788 биткоинов, которые некоторые пользователи успели продать на внутренней площадке, также были возвращены. Безвозвратные потери биржи составили 125 биткойнов.
Инцидент не прошел незамеченным для рынка: массовая продажа нежданно полученных биткойнов участниками акции вызвала кратковременное, но заметное падение курса этой криптовалюты на торговой платформе Bithumb.
Служба финансового надзора (FSS) начала проверку деятельности криптобиржи. В рамках расследования будет дана оценка адекватности внутренних процедур Bithumb, направленных на защиту средств клиентов, а также перспективам полного возмещения ущерба.