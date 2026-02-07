Биржа в Южной Корее по ошибке выдала пользователям 620 000 биткойнов

6 февраля сотрудник биржи проводил начисление бонусов пользователям, участвовавшим в промоакции. Вместо того чтобы указать сумму в национальной валюте – южнокорейских вонах, – в системе был ошибочно выбран пункт «BTC». В результате 249 клиентов получили в общей сложности 620 000 биткойнов, что на тот момент составляло эквивалент примерно $166 млн. В среднем на счет каждого из затронутых пользователей поступило около 2490 биткойнов.