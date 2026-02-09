СД «Всеинструменты.ру» рекомендовал промежуточные дивиденды за 2025 год

«Ви.ру» представило операционные результаты по МСФО по итогам 2025 г. и IV квартала прошлого года. Выручка компании за год выросла на 8% относительно 2024 г. и достигла около 183 млрд руб. В IV квартале показатель уменьшился примерно на 2% год к году до 49 млрд руб. Средний чек в прошлом году увеличился на 19% и достиг 7200 руб. За квартал показатель вырос на 16% до 7700 руб.