СД «Всеинструменты.ру» рекомендовал промежуточные дивиденды за 2025 год
Совет директоров ПАО «Ви.ру» (бренд «Всеинструменты.ру») рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды по результатам 2025 г. в размере 2 руб. на одну обыкновенную акцию.
Всего на выплату дивидендов будет направлен 1 млрд руб. В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендуется установить 25 марта 2026 г.
Внеочередное общее собрание акционеров компании, на которым будет рассмотрен вопрос утверждения выплаты дивидендов, состоится 14 марта.
«Ви.ру» представило операционные результаты по МСФО по итогам 2025 г. и IV квартала прошлого года. Выручка компании за год выросла на 8% относительно 2024 г. и достигла около 183 млрд руб. В IV квартале показатель уменьшился примерно на 2% год к году до 49 млрд руб. Средний чек в прошлом году увеличился на 19% и достиг 7200 руб. За квартал показатель вырос на 16% до 7700 руб.
Компания сократила чистый финансовый долг на примерно 15 млрд руб. до минус 1,8 млрд руб. Чистая прибыль в 2025 г. составила более 2,5 млрд руб.