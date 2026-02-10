Газета
Главная / Инвестиции /

«Т-технологии» купили Московскую школу программистов

Ведомости

«Т-технологии» объявили о покупке Московской школы программистов (МШП). Она стала частью образовательной структуры компании и дополнит деятельность платформы группы «Т-образование». Сумма сделки не раскрывается.

Интеграция даст платформе опытную команду, возможность применять методику и ИТ-платформу школы, говорится в сообщении группы. Экспертный и преподавательский состав МШП сохранится. При этом образовательные программы школы усилятся за счет привлечения штатных сотрудников «Т-технологий». Это позволит выстроить обучение школьников на базе реальных задач и изучать принципы работы внутри крупных технологических компаний.

«Т-образование» и МШП намерены расширять образовательную деятельность благодаря открытию очных учебных центров в Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Уфе, Перми, Екатеринбурге и Челябинске. Интеграцию школы в образовательную структуру «Т-технологий» и ее дальнейшее развитие возглавит руководитель стратегических образовательных продуктов Т-банка Алексей Бучнев.

Московская школа программистов – ведущая ИТ-школа для учеников 2-11 классов. У школы есть государственная лицензия. Она обучает школьников в очном и онлайн-форматах с 2001 г., обеспечивая получение фундаментального образования в ИТ и профессиональную практику по всем ИТ-направлениям.

«Т-образование» – образовательная платформа «Т-технологий». Она обучила более 60 000 учеников 5-11 классов.

Ближайшим конкурентом МШП является онлайн-школа программирования и математики «Алгоритмика», которую в 2024 г. выкупил инвестор в интересах Сбербанка. Сделку провели через аффилированные с банком компании.

Основное отличие от МШП в том, что в последнюю есть отбор, а обучение длится полный учебный год. В «Алгоритмике» ученик или его родители сами выбирают, какой курс хотят для ребенка по направлению программирования или математики – например, Python, графический дизайн, геймдизайн и т. д.

