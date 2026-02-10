«Т-технологии» купили Московскую школу программистов

Основное отличие от МШП в том, что в последнюю есть отбор, а обучение длится полный учебный год. В «Алгоритмике» ученик или его родители сами выбирают, какой курс хотят для ребенка по направлению программирования или математики – например, Python, графический дизайн, геймдизайн и т. д.