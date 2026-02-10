Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Индекс гособлигаций упал ниже 116 пунктов впервые с 5 ноября

Ведомости

Индекс российских государственных облигаций Московской биржи (RGBI) опустился ниже 116 пунктов. Это произошло впервые с 5 ноября 2025 г.

По состоянию на 10:35 мск показатель продемонстрировал падение на 0,14 и составил 115,85 пункта.

Индекс гособлигаций Мосбиржи является основным индикатором рынка государственного долга России. Он включает наиболее ликвидные облигации федерального займа с дюрацией более года. Площадка рассчитывает показатель с 31 декабря 2002 г.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её