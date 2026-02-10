Индекс гособлигаций упал ниже 116 пунктов впервые с 5 ноября
Индекс российских государственных облигаций Московской биржи (RGBI) опустился ниже 116 пунктов. Это произошло впервые с 5 ноября 2025 г.
По состоянию на 10:35 мск показатель продемонстрировал падение на 0,14 и составил 115,85 пункта.
Индекс гособлигаций Мосбиржи является основным индикатором рынка государственного долга России. Он включает наиболее ликвидные облигации федерального займа с дюрацией более года. Площадка рассчитывает показатель с 31 декабря 2002 г.