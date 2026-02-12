SimpleWine запустила ЦФА на 100 млн рублей
Сеть винотек SimpleWine выпустила цифровые финансовые активы (ЦФА), обеспеченные премиальным вином. Общий объем выпуска составил 100 млн руб.
Размещение проходит на платформе Альфа-банка «А-токен». Каждый актив по стоимости привязан к одной бутылке. После покупки ЦФА инвестор в течение его обращения может купить вино со скидкой до 40% или получить деньги с доходностью 13,5% годовых в конце фиксированного периода.
Срок действия ЦФА составляет шесть месяцев. С 12 марта по 12 июня его владелец может выбрать опцию «получить вино» и забрать бутылки в винотеке SimpleWine в Москве. Если вино не выбрано, 12 августа произойдет автоматическое погашение актива деньгами с учетом доходности.
SimpleWine – российская сеть винотек, специализирующаяся на импорте вин, крепких спиртных и безалкогольных напитков. В портфеле компании более 4500 вин из 42 стран и коллекция брендов крепких спиртных напитков.