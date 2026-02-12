Газета
Главная / Инвестиции /

SimpleWine запустила ЦФА на 100 млн рублей

Ведомости

Сеть винотек SimpleWine выпустила цифровые финансовые активы (ЦФА), обеспеченные премиальным вином. Общий объем выпуска составил 100 млн руб.

Размещение проходит на платформе Альфа-банка «А-токен». Каждый актив по стоимости привязан к одной бутылке. После покупки ЦФА инвестор в течение его обращения может купить вино со скидкой до 40% или получить деньги с доходностью 13,5% годовых в конце фиксированного периода.

Срок действия ЦФА составляет шесть месяцев. С 12 марта по 12 июня его владелец может выбрать опцию «получить вино» и забрать бутылки в винотеке SimpleWine в Москве. Если вино не выбрано, 12 августа произойдет автоматическое погашение актива деньгами с учетом доходности.

SimpleWine – российская сеть винотек, специализирующаяся на импорте вин, крепких спиртных и безалкогольных напитков. В портфеле компании более 4500 вин из 42 стран и коллекция брендов крепких спиртных напитков.

