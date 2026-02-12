SimpleWine запустила ЦФА на 100 млн рублей

Размещение проходит на платформе Альфа-банка «А-токен». Каждый актив по стоимости привязан к одной бутылке. После покупки ЦФА инвестор в течение его обращения может купить вино со скидкой до 40% или получить деньги с доходностью 13,5% годовых в конце фиксированного периода.