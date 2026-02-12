Газета
ВТБ разместит однодневные облигации на 100 млрд рублей

Ведомости

ВТБ анонсировал размещение однодневных биржевых облигаций серии КС-4-1140 на 100 млрд руб. Сбор заявок состоится 12 февраля с 16:00 до 16:30 мск.

Цена размещения составит 99,9591% от номинала, доходность – 14,93% годовых.

Номинал бумаги составит 1000 руб. Московская биржа включила облигации в третий уровень листинга ценных бумаг 1 декабря 2025 г.

Программа краткосрочных бумаг ВТБ на 5 трлн руб. была утверждена в сентябре 2016 г. Дебютные однодневные бонды серии КС-1-1 банк разместил 24 октября 2016 г.

