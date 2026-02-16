«Фосагро» соберет заявки на облигации объемом от 2 млрд юаней

В марте 2025 г. «Фосагро» успешно закрыло книгу заявок по выпуску облигаций в американских долларах с расчетами в рублях. Объем выпуска серии БО-02-03 зафиксирован в размере $250 млн, срок обращения – 2,5 года. Купоны по облигациям фиксированные по ставке 7,50% годовых. За счет повышенного спроса инвесторов первоначальный ориентир ставки купона снизился три раза суммарно на 150 б.п., а итоговый объем размещения в рублях увеличен с эквивалента $200 млн до $250 млн.