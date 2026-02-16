Мосбиржа запустила индекс акций компаний с ESG-рейтингами

Индикатор стал шестым в ESG-линейке индексов площадки. Директор по развитию индексных продуктов Мосбиржи Сергей Голованев заявил, что это первый российский рыночный индекс на акции компаний, получивших профильную рейтинговую оценку, которая подтверждает их приверженность требованиям ответственного производства. Его запуск указывает, что компании видят значимость интеграции принципов ESG и раскрытия информации для развития бизнеса.