Мосбиржа запустила индекс акций компаний с ESG-рейтингами
Московская биржа начала расчет и публикацию индекса акций эмитентов с действующими ESG-рейтингами российских агентств.
Индикатор стал шестым в ESG-линейке индексов площадки. Директор по развитию индексных продуктов Мосбиржи Сергей Голованев заявил, что это первый российский рыночный индекс на акции компаний, получивших профильную рейтинговую оценку, которая подтверждает их приверженность требованиям ответственного производства. Его запуск указывает, что компании видят значимость интеграции принципов ESG и раскрытия информации для развития бизнеса.
ESG-рейтинги присваивают агентства Эксперт РА, Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Национальное рейтинговое агентство (НРА) и «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Мосбиржа работает над расширением применения ESG-практик эмитентами. В 2025 г. площадка начала расчет первого в России климатического индекса, в него вошли акции нефинансовых компаний-лидеров климатического менеджмента. Кроме того, биржа совместно с РСПП и RAEX рассчитывает четыре профильных индекса устойчивого развития.