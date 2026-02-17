Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

«Центр-резерв» допустил просрочки по купонам двух выпусков

Ведомости

«Центр-резерв» не исполнил обязательства по выплате 25-го купона серии БО-03 и пятого купона серии БО-05.

Объем просрочки по БО-03 составил 2,5 млн руб., по БО-05 – 3,08 млн руб. Причины неисполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг по погашению купонного дохода не раскрываются.

Всего в обращении у компании находятся пять выпусков облигаций.

«Центр-резерв» – крупнейший производитель свинины в Самарской области. Компания начала фактическую деятельность весной 2018 г. Ее мощности могут производить более 7000 т свинины в год.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте