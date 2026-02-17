«Центр-резерв» допустил просрочки по купонам двух выпусков
«Центр-резерв» не исполнил обязательства по выплате 25-го купона серии БО-03 и пятого купона серии БО-05.
Объем просрочки по БО-03 составил 2,5 млн руб., по БО-05 – 3,08 млн руб. Причины неисполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг по погашению купонного дохода не раскрываются.
Всего в обращении у компании находятся пять выпусков облигаций.
«Центр-резерв» – крупнейший производитель свинины в Самарской области. Компания начала фактическую деятельность весной 2018 г. Ее мощности могут производить более 7000 т свинины в год.