«Промомед» соберет заявки на облигации объемом до 4 млрд рублей
Сбор заявок состоится 27 февраля с 11:00 до 15:00 мск. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Центробанка + спред. Ориентир спреда составит не выше 275 б.п.
Организаторами выступят Альфа-банк, «ВТБ Капитал трейдинг», Sber CIB, Совкомбанк и Газпромбанк. Последний также будет агентом.
«Промомед» был основан в 2005 г. Петром Белым и его партнерами. Компания специализируется в основном на производстве и продаже лекарств. В его портфеле более 330 средств.