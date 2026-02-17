Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков 18 февраля

Инвесторы смогут купить бумаги выпуска 26254 с датой погашения 3 октября 2040 г. и 26245 с погашением 26 сентября 2035 г. в объеме остатков, доступных для размещения. Заявки можно подать через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу. Расчеты по сделкам проведут на следующий рабочий день.