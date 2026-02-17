Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков 18 февраля
Министерство финансов России 18 февраля проведет аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) двух серий.
Инвесторы смогут купить бумаги выпуска 26254 с датой погашения 3 октября 2040 г. и 26245 с погашением 26 сентября 2035 г. в объеме остатков, доступных для размещения. Заявки можно подать через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу. Расчеты по сделкам проведут на следующий рабочий день.
11 февраля Минфин провел аукцион по размещению ОФЗ-ПД серий 26249 и 26250. Спрос на бумаги выпуска 26249 достиг 224,97 млрд руб. Ведомство разместило облигации на 66,03 млрд руб., выручка от размещения составила 57,1 млрд руб. Цена отсечения составила 84,9792% от номинала, доходность по цене отсечения – 15,25% годовых.
Спрос на ОФЗ выпуска 26250 достиг 80,1 млрд руб. Всего были размещены бумаги на 48,5 млрд руб., выручка от размещения составила 41,9 млрд руб. Цена отсечения составила 84,8582% от номинала, доходность по цене отсечения – 15,33% годовых.