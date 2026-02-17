Газета
Центробанк планирует упростить допуск ценных бумаг на рынок

Ведомости

Центральный банк России собирается упростить допуск на рынок ценных бумаг, сохранив за собой только регистрацию активов, чувствительных с точки зрения потенциальных рисков для инвесторов. Инициативы представлены в докладе для общественного обсуждения.

Такой подход облегчит выход компаний на рынок капитала, снизит их издержки и сроки выпуска ценных бумаг. Требования к раскрытию эмитентами данных и гарантии защиты прав инвесторов сохранятся. При оптимизации процедур эмиссии регулятор будем учитывать статус компании, категорию инвесторов, которым предназначены бумаги, объемы выпусков, номинальную стоимость бумаг и другие факторы.

Предлагается освободить от регистрации выпуски акций в непубличных акционерных обществах с численностью до 50 акционеров, не отменяя обязанности вести учет бумаг у регистратора, и снизить сроки реализации преимущественного права акционеров на покупку дополнительных акций с 45 дней до 15 рабочих дней. Это позволит компаниям оперативнее реагировать на благоприятные рыночные условия для привлечения капитала.

Касательно облигаций, изменения затронут бумаги с фиксированным доходом (номинал + купонный доход), ограниченным сроком обращения и централизованным учетом прав. Эмитенты смогут не регистрировать их выпуски и проспект, если объем заимствований не превышает 3 млн руб. в год. Биржи будут проверять соблюдение законодательства при допуске облигаций к организованным торгам.

Предполагается, что ЦБ может передать бирже регистрацию структурных облигаций, размещаемых на организованном рынке, а на внебиржевом – центральному депозитарию, если будут стандартизированы параметры их выпуска, включая тип базового актива, структуру дохода и порядок выплат. Регулятор оставит за собой выпуски с более сложными условиями.

В качестве альтернативы рассматривается также полный отказ от регистрации выпусков таких инструментов. В таком случае проверка законности ложится на биржи на этапе допуска бумаг к торгам. Центробанк готов отказаться и от регистрации облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, с номиналом выше 3 млн руб.

