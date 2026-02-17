Центробанк планирует упростить допуск ценных бумаг на рынок

Предлагается освободить от регистрации выпуски акций в непубличных акционерных обществах с численностью до 50 акционеров, не отменяя обязанности вести учет бумаг у регистратора, и снизить сроки реализации преимущественного права акционеров на покупку дополнительных акций с 45 дней до 15 рабочих дней. Это позволит компаниям оперативнее реагировать на благоприятные рыночные условия для привлечения капитала.