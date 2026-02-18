Чистая прибыль ТМХ по РСБУ сократилась в 2,7 раза в 2025 году

Выручка компании в прошлом году снизилась на 23,3% и составила 127,9 млрд руб. Валовая прибыль уменьшилась на 23,8% и достигла 14,9 млрд руб. Прибыль от продаж составила 41,8 млн руб. по сравнению с 6,7 млрд руб. в 2024 г. Себестоимость продаж упала на 23,3% до 112,9 млрд руб.