Чистая прибыль ТМХ по РСБУ сократилась в 2,7 раза в 2025 году
Чистая прибыль «Трансмашхолдинга» (ТМХ) по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) сократилась по итогам 2025 г. в 2,7 раза относительно предыдущего года и составила 6,96 млрд руб.
Выручка компании в прошлом году снизилась на 23,3% и составила 127,9 млрд руб. Валовая прибыль уменьшилась на 23,8% и достигла 14,9 млрд руб. Прибыль от продаж составила 41,8 млн руб. по сравнению с 6,7 млрд руб. в 2024 г. Себестоимость продаж упала на 23,3% до 112,9 млрд руб.
Доходы холдинга от участия в других организациях сократились за год в 1,8 раза до 7,1 млрд руб.
В декабре 2025 г. ТМХ инвестировал 1,8 млрд руб. в модернизацию производственного комплекса Демиховского машиностроительного завода (ДМЗ) в Подмосковье. Около 1,45 млрд руб. из общей суммы инвестиций были привлечены в виде льготного займа Фонда развития промышленности.
Средства были направлены на покупку высокотехнологичного оборудования. Это позволило ДМЗ наладить полностью локализованное производство электропоездов и выпуск тяговых редукторов, применяемых в поездах «Иволга 4.0». После модернизации завод вышел на мощность 600 редукторов для «Иволги» в год.