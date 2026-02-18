«Брусника» соберет заявки на облигации объемом 2 млрд рублей

Девелоперская компания «Брусника. Строительство и девелопмент» собирается собрать заявки на трехлетние облигации серии 002Р-06 с офертой через два года объемом 2 млрд руб. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.