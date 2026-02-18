«Брусника» соберет заявки на облигации объемом 2 млрд рублей
Сбор заявок запланирован на 24 февраля с 11:00 до 15:00 мск. По выпуску предусматриваются фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки первого купона составит не выше 23,00% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере не выше 25,59% годовых.
Организаторами выступили Совкомбанк и инвестиционный банк «Синара», последний также будет агентом по размещению.
12 февраля Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Брусники» серии 002Р-06 и включила его во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-06-00492-R-002P.