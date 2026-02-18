Газета
Инвестиции

«Брусника» соберет заявки на облигации объемом 2 млрд рублей

Ведомости

Девелоперская компания «Брусника. Строительство и девелопмент» собирается собрать заявки на трехлетние облигации серии 002Р-06 с офертой через два года объемом 2 млрд руб. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Сбор заявок запланирован на 24 февраля с 11:00 до 15:00 мск. По выпуску предусматриваются фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки первого купона составит не выше 23,00% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере не выше 25,59% годовых.

Организаторами выступили Совкомбанк и инвестиционный банк «Синара», последний также будет агентом по размещению.

12 февраля Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Брусники» серии 002Р-06 и включила его во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-06-00492-R-002P.

