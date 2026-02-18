Минфин подвел итоги аукциона по размещению ОФЗ

11 февраля ведомство провело аукцион по размещению ОФЗ-ПД двух серий. Спрос на бумаги выпуска 26249 с погашением 16 июня 2032 г. достиг 224,97 млрд руб. Министерство разместило облигации на 66,03 млрд руб., выручка от размещения составила 57,1 млрд руб. Цена отсечения составила 84,9792% от номинала, доходность по цене отсечения – 15,25% годовых.