Минфин подвел итоги аукциона по размещению ОФЗ
Министерство финансов России провело аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26254 с погашением 3 октября 2040 г. в объеме остатков, доступных для размещения.
Спрос на бумаги достиг 289,09 млрд руб. Всего были размещены облигации на 255,2 млрд руб., выручка от размещения составила 247,02 млрд руб. Цена отсечения достигла 92,3680% от номинала, доходность по цене отсечения – 14,75% годовых. Средневзвешенная цена составила 92,5204% от номинала, средневзвешенная доходность – 14,73% годовых.
11 февраля ведомство провело аукцион по размещению ОФЗ-ПД двух серий. Спрос на бумаги выпуска 26249 с погашением 16 июня 2032 г. достиг 224,97 млрд руб. Министерство разместило облигации на 66,03 млрд руб., выручка от размещения составила 57,1 млрд руб. Цена отсечения составила 84,9792% от номинала, доходность по цене отсечения – 15,25% годовых.
Спрос на ОФЗ выпуска 26250 с датой погашения 10 июня 2037 г. достиг 80,1 млрд руб. Всего были размещены бумаги на 48,5 млрд руб., выручка от размещения составила 41,9 млрд руб. Цена отсечения составила 84,8582% от номинала, доходность по цене отсечения – 15,33% годовых.