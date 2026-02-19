Валовая прибыль «Софтлайна» выросла на 26% в 2025 году

По итогам IV квартала прошлого года валовая прибыль »Софтлайна» выросла на 50% и достигла 19,5 млрд руб. Валовая рентабельность составила 33,5%, показав рост на 7,3 п. п. по сравнению с таким же периодом 2024 г. Оборот увеличился на 17% до 58,1 млрд руб. Скорректированная EBITDA возросла на 33% и составила 3,3 млрд руб. Операционная прибыль выросла на 68% до 1,9 млрд руб.