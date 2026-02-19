Валовая прибыль «Софтлайна» выросла на 26% в 2025 году
Валовая прибыль «Софтлайна» по МСФО по результатам 2025 г. увеличилась на 26% относительно года ранее и достигла 46,6 млрд руб.
Доля валовой прибыли, полученной от продажи высокорентабельных решений собственного производства группы, достигла 68%. В итоге валовая рентабельность составила 35,4%. Оборот в прошлом году вырос на 9% до 131,9 млрд руб. В его структуре 32% показателя пришлись на оборот от продажи решений группы, что составляет 42,2 млрд руб. (+22% г/г.).
Скорректированная EBITDA возросла на 14% и достигла 8,1 млрд руб. Операционная прибыль увеличилась до 2,4 млрд руб. Количество сотрудников на 31 декабря 2025 г. составило 10 700 человек.
По итогам IV квартала прошлого года валовая прибыль »Софтлайна» выросла на 50% и достигла 19,5 млрд руб. Валовая рентабельность составила 33,5%, показав рост на 7,3 п. п. по сравнению с таким же периодом 2024 г. Оборот увеличился на 17% до 58,1 млрд руб. Скорректированная EBITDA возросла на 33% и составила 3,3 млрд руб. Операционная прибыль выросла на 68% до 1,9 млрд руб.
«Софтлайн» – инвестиционно-технологический холдинг, лидирующий в нескольких сегментах рынка технологий. Группа присутствует в России, Казахстане, Узбекистане, Вьетнаме и ОАЭ. Ее акции и облигации торгуются на Московской бирже под тикером SOFL.