Капитализация инновационных эмитентов Мосбиржи достигла 965 млрд рублей за год

Результаты работы сектора и перспективы его развития были рассмотрены на заседании Координационного совета по РИИ площадки. Среди направлений развития сектора участники назвали возможность продления налоговых льгот при владении ценными бумагами высокотехнологичных компаний и включение в него облигаций технологического суверенитета и структурной адаптации экономики.