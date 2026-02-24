Газета
Капитализация инновационных эмитентов Мосбиржи достигла 965 млрд рублей за год

Общая капитализация компаний из сектора рынка инноваций и инвестиций (РИИ) Московской биржи за 2025 г. достигла 965 млрд руб. За год сектор пополнился ценными бумагами 10 российских эмитентов.

Результаты работы сектора и перспективы его развития были рассмотрены на заседании Координационного совета по РИИ площадки. Среди направлений развития сектора участники назвали возможность продления налоговых льгот при владении ценными бумагами высокотехнологичных компаний и включение в него облигаций технологического суверенитета и структурной адаптации экономики.

Директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова указала на высокий интерес инвесторов к растущим технологическим компаниям. Она обозначила развитие сектора РИИ одной из приоритетных задач для площадки.

Сектор РИИ – биржевой сектор для высокотехнологичных компаний с существенным потенциалом роста. В него входят 28 эмитентов. Ценные бумаги компаний сектора становятся кандидатами на включение в перечень высокотехнологичного сектора экономики, что позволяет частным инвесторам – владельцам бумаг от одного года получить налоговую льготу.

