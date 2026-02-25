Чистая прибыль «Базиса» достигла 2,22 млрд рублей за 2025 год
Выручка ПАО «Группа компаний «Базис» выросла на 37% в 2025 г. по сравнению с прошлым годом и достигла 6,3 млрд руб. Чистая прибыль компании увеличилась на 8,6% год к году, достигнув 2,22 млрд руб. Показатель OIBDA увеличился на 36% в 2025 г. и достиг 3,8 млрд руб., в то время как рентабельность OIBDA осталась на уровне 2024 г. – 61%. О финансовых показателях компании «Ведомостям» рассказал представитель «Базиса».
Рост выручки за 2025 г. компания связывает с увеличением продаж лицензий и роста числа подписок. За весь 2025 г. инсталлированная база лицензий составила 149,2 млн штук в сравнении со 121,5 млн штук годом ранее, а количество клиентов за период увеличилось на 19%, добавил представитель компании.
Выручка от продуктов, включающих решения для серверной виртуализации и виртуализации рабочих мест, выросла на 22% в 2025 г. и составила 4,2 млрд руб.
В 2026 г. компания ожидает увеличения выручки на 30–40% за счет продолжения роста продаж флагманских продуктов и комплементарных решений, добавил представитель компании.
В 2025 г. «Базис» провел первичное публичное размещение акций на Московской бирже. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона, итоговая цена размещения составила 109 руб. за одну акцию, объем IPO – 27,52 млн акций. ООО «Базис» образовано в 2021 г. за счет объединения активов «Ростелекома», «КНС Групп» (Yadro) и «ГС-Инвеста». По данным ЕГРЮЛ, ООО «Базис» на 100% принадлежит ПАО «Группа компаний «Базис». ПАО «Группа компаний «Базис» с 2025 г. на 40% принадлежит ООО «Центр технологий взаимодействия сетей», на 10,3% – АО «Центр хранения данных», на 0,01% – гендиректору компании Давиду Мартиросову.
Компания «Базис» – один из крупнейших разработчиков систем виртуализации в России. Основное направление деятельности – разработка инфраструктурного программного обеспечения (ПО), решений для виртуализации и облачных технологий.