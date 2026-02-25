Чистая прибыль «Базиса» достигла 2,22 млрд рублей за 2025 год

Выручка ПАО «Группа компаний «Базис» выросла на 37% в 2025 г. по сравнению с прошлым годом и достигла 6,3 млрд руб. Чистая прибыль компании увеличилась на 8,6% год к году, достигнув 2,22 млрд руб. Показатель OIBDA увеличился на 36% в 2025 г. и достиг 3,8 млрд руб., в то время как рентабельность OIBDA осталась на уровне 2024 г. – 61%. О финансовых показателях компании «Ведомостям» рассказал представитель «Базиса».