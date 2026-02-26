Операционная выручка «Вымпелкома» выросла на 11% в IV квартале 2025 года
Выручка от операционной деятельности «Вымпелкома» (бренд «Билайн») по итогам IV квартала 2025 г. увеличилась на 11% по сравнению с таким же периодом 2024 г. и достигла 91 млрд руб.
Показатель EBITDA продемонстрировал рост на 8,2% до 36,2 млрд руб., рентабельность по показателю снизилась до 39,8% с 40,8%. Чистая прибыль сократилась в 4,2 раза и составила 2,1 млрд руб.
Выручка от операционной деятельности компании за прошлый год выросла на 7,7% в годовом выражении и достигла 334,7 млрд руб. Чистая прибыль за указанный период составила 23,5 млрд руб. против 18,7 млрд руб. годом ранее.
«Вымпелком» входит в число крупнейших телекоммуникационных компаний на российском рынке. Компания занимается предоставлением услуг мобильной и фиксированной телефонной связи, телематики и передачи данных, а также продажей оборудования.