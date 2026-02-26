Ростовская область впервые выпустит облигации во II квартале 2026 года
Во II квартале 2026 г. Ростовская область намерена выпустить свои первые облигации. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что уже подписал постановление регионального правительства, которое устанавливает основные условия выпуска и обращения облигаций. Точные сроки и объемы будут зависеть от реальных потребностей региона в заемных средствах.
Губернатор напомнил, что Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило региону кредитный рейтинг «A(RU)» с «стабильным» прогнозом на основе анализа экономических показателей.
Первый заместитель министра финансов Ростовской области Лариса Аношина на заседании Законодательного собрания области говорила, что правительство региона планирует впервые с 1996 г. выпустить региональные облигации общим объемом 28 млрд руб. сроком на пять лет с плавающей ставкой, привязанной к ключевой ставке Банка России, сообщал «Коммерсантъ».