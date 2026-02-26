Газета
Ростовская область впервые выпустит облигации во II квартале 2026 года

Ведомости

Во II квартале 2026 г. Ростовская область намерена выпустить свои первые облигации. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что уже подписал постановление регионального правительства, которое устанавливает основные условия выпуска и обращения облигаций. Точные сроки и объемы будут зависеть от реальных потребностей региона в заемных средствах.

Губернатор напомнил, что Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило региону кредитный рейтинг «A(RU)» с «стабильным» прогнозом на основе анализа экономических показателей.

Первый заместитель министра финансов Ростовской области Лариса Аношина на заседании Законодательного собрания области говорила, что правительство региона планирует впервые с 1996 г. выпустить региональные облигации общим объемом 28 млрд руб. сроком на пять лет с плавающей ставкой, привязанной к ключевой ставке Банка России, сообщал «Коммерсантъ».

