Ростовская область впервые выпустит облигации во II квартале 2026 года

Первый заместитель министра финансов Ростовской области Лариса Аношина на заседании Законодательного собрания области говорила, что правительство региона планирует впервые с 1996 г. выпустить региональные облигации общим объемом 28 млрд руб. сроком на пять лет с плавающей ставкой, привязанной к ключевой ставке Банка России, сообщал «Коммерсантъ».