Мосбиржа включит акции «Ленты» в индекс IMOEX
Московская биржа установила значения коэффициентов free-float и дополнительных ограничительных весовых коэффициентов для ценных бумаг нескольких эмитентов и сформировала базы расчета индексов акций. Они будут действовать с 20 марта.
База расчета индексов IMOEX и РТС изменится из-за включения обыкновенных акций «Ленты». Так, число бумаг в базе расчета индекса Мосбиржи составит 46.
База расчета индекса акций широкого рынка изменится за счет включения обыкновенных бумаг «Базиса» и исключения привилегированных акций МГТС. Из базы расчета индекса средней и малой капитализации будут исключены обыкновенные акции «Европлана». В базу расчета индекса информационных технологий войдут обыкновенные бумаги «Базиса».
Из базы расчета индекса телекоммуникаций исключат привилегированные акции МГТС. Его расчет будет приостановлен с 20 марта.
В лист ожидания на включение в базу расчета индексов IMOEX и РТС войдут обыкновенные акции «Самолета» и «Русагро». Обыкновенные акции «ПИК СЗ» добавят в лист ожидания на исключение из базы расчета указанных индексов.
Коэффициенты free-float для ценных бумаг «Базиса» составят 17%, «Циана» – 40%, «Группы Аренадата» – 20%, «Эталон груп» – 21%, «АГК» – 12%, «Озон фармацевтики» – 20%, «ПИК СЗ» – 15%, ВТБ – 44%, «Яндекса» – 26%.